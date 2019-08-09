В Алжире оппозиция отвергла проведение выборов президента с участием представителей режима

РАБАТ, 9 августа. /ТАСС/. Тысячи алжирцев вышли в пятницу на очередную антиправительственную акцию протеста с требованием провести в стране реальные демократические реформы, обеспечить независимость судебной системы и организовать честные выборы президента. Об этом сообщает информационный портал TSA (Tout sur l'Algrie).

В столице большие группы протестующих людей, среди которых много молодежи, несмотря на выставленные полицией заграждения, смогли собраться на площади перед Главным почтамтом, а также на крупных улицах и проспектах в центре города.

"Долой режим! Народ хочет свободы и независимости! Мы не хотим выборов президента с участием банды (то есть представителей нынешнего правящего режима - прим. ТАСС)!" - скандируют алжирцы, вышедшие на марши и митинги с национальными флагами в руках. Среди активистов звучат призывы к актам гражданского неповиновения для оказания давления на власти.

25-я "пятница гнева" подряд проходит в преддверии праздника жертвоприношения Ид аль-Адха, который начинается в Алжире 11 августа. Уличные шествия, тем временем, идут в других городах и провинциях страны, например, в Беджае, Буире, Константине, Тизи-Узу, Эт-Тарфе.

По словам аналитиков, оппозиционеры намерены добиваться отставки всех видных деятелей режима, в первую очередь, связанных с ушедшим в апреле в отставку экс-президентом Абдельазизом Бутефликой (1999-2019). Чаще всего из уст митингующих звучат имена временного президента Абделькадера Бенсалеха и премьер-министра Нуреддина Бедуи.

Ранее в конце июля альянс оппозиционных партий Алжира под названием "Силы демократической альтернативы" (СДА) предложил организовать референдум по принятию новой конституции до проведения президентских выборов, а также провести 31 августа общенациональную встречу, чтобы "достичь соглашения о дорожной карте, которая была бы в состоянии положить конец кризису, охватившему Алжир". По мнению оппозиции, "алжирский народ, который каждую неделю выходит на акции, требуя свержения режима, не примет участие в выборах по действующим законам".

Затянувшийся кризис

Многотысячные манифестации в Алжире не стихают с 22 февраля. Сперва люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того, как он сложил полномочия 2 апреля, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых - скорейший уход от власти представителей нынешней правящей элиты.