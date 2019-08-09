Трамп заявил, что Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допускает, что его украинский коллега Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.

"Он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет", - заявил Трамп о Зеленском, беседуя в пятницу с журналистами в Вашингтоне перед отъездом в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.

"Он [Зеленский] - очень разумный парень. <...> Думаю, он приедет [в столицу США] очень скоро", - отметил американский лидер.

При этом президент также выразил уверенность в том, что Зеленский действительно намерен предпринять действия, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе, а также договориться на этот счет с Россией. "Думаю, он заключит сделку с президентом [России Владимиром] Путиным", - сказал по этому поводу Трамп.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат Минские договоренности. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Кроме того, Украина настаивает на передаче ей участка границы с Россией, хотя это должно произойти, согласно Минским договоренностям, только после новых выборов в Донбассе.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса. Поэтому, как ранее указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не может реализовать Минские договоренности, следовательно, и попытки увязать санкции с выполнением соглашений выглядят "нелогичными и абсурдными".