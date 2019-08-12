Забрать нефть и отделиться. Шотландцы снова хотят независимости от Великобритании

Опрос, проведенный британским агентством лорда Эшкрофта, свидетельствует: впервые с 2017 года большинство шотландцев, готовых участвовать в голосовании, поддерживает независимость от Лондона. Жители региона, богатого нефтью и газом, не только хотели бы сохранить связи с ЕС, которые обрубает Brexit. Многие уверены, что самостоятельность сделает край благополучнее в финансовом отношении. Скрепить отношения с Англией могло бы чувство патриотизма, но и оно тает. Согласно данным Scotland census, 62% жителей края считают себя "исключительно шотландцами", 18% "шотландцами и британцами" и лишь 8% "только британцами". Brexit внутри Brexit Избрание Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании может стать вехой на пути провозглашения шотландской независимости. Бывший мэр Лондона не просто не пользуется популярностью на севере, но и воплощает собой все, что не нравится его жителям: эксцентричный стиль, кардинальное неприятие Евросоюза и правую экономическую программу. Имея дело с таким партнером, премьер Шотландии Никола Стерджен сразу же повысила ставки. Накануне визита Джонсона 29 июля она заявила, что Лондон не имеет морального права препятствовать проведению референдума о независимости, если народ Шотландии захочет отделиться. Опрос, проведенный тогда же социологами, зафиксировал принципиальный рост числа тех, кто не видит у края будущего в Великобритании. Сторонники независимости не побеждали в соцопросах с марта 2017 года, а так много их не насчитывалось с лета 2016 года, когда по итогам референдума Соединенное Королевство взяло курс на выход из Евросоюза. Возможно, всплеск поддержки сепаратизма объясняется неприятием Джонсона: его избрание премьером открыло дорогу жесткому Brexit, у которого в Шотландии мало сторонников.

Описание Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и первый премьер Шотландии Никола Стерджен во время встречи в Эдинбурге, Шотландия, 29 июля 2019 года © Jane Barlow/PA via AP

Никола Стерджен полностью использовала предоставившуюся возможность: "Я думаю, что нарастает ощущение срочности перемен, и если мы не хотим, чтобы нас потянули против нашей воли по пути, которым мы не хотим идти, — я не имею в виду только Brexit, хотя речь в значительной степени и о нем, — то нам придется рассмотреть вопрос о независимости. Причем рассмотреть его скорее раньше, чем позже". На протяжении трех последних лет политик, представляющая Шотландскую национальную партию (ШНП), призывала к проведению голосования о самоопределении. Летом 2019 года Стерджен имеет основания считать, что ее голос был услышан. Марш от Лондона

Однако по законам Великобритании волеизъявление о независимости возможно только с согласия властей Соединенного Королевства. Борис Джонсон говорит уверенное "нет", ссылаясь на то, что в 2014 году референдум уже проводился. Тогда премьер Великобритании Дэвид Кэмерон предложил шотландцам на выбор "уйти" или "остаться", не дав права просить большей автономии. В таких условиях 55% предпочли единство. Однако с тех пор политический расклад поменялся. Никола Стерджен убеждена: если бы ее соотечественники знали, что со временем Лондон выведет их из Евросоюза, то предпочли бы остаться с Евросоюзом, а не с Лондоном. С тех пор как подготовка к Brexit стала реальностью, ШНП в своих обращениях муссирует тему его катастрофических последствий. "Последние исследования рисуют суровую картину экономического шока, который принесет Шотландии неудачная сделка с Евросоюзом. Каждый житель края потеряет £2300 годового дохода. 80 тысяч рабочих мест исчезнут. Возможности для бизнеса и экономический рост понесут ущерб на десятилетия вперед", — утверждается в одном из обращений партии от 2019 года. Потери действительно могут оказаться серьезными. Товарооборот между Европейским союзом и Шотландией составляет £15 миллиардов в год. Для пятимиллионого края это серьезная цифра. Связи с остальной частью страны — не намного весомее: общую стоимость поставок товаров и услуг между Англией и Шотландией оценивают в £50 миллиардов. Фунт стерлингов лиха Однако, критикуя Brexit за убытки, которые он может принести, шотландские сепаратисты рискуют столкнуться со встречными обвинениями. Отделение от Лондона также имеет свою стоимость. И если в 2014 году сторонники выхода могли доказывать, что она окажется низкой, то к 2019-му часть их аргументов утратила силу. Опыт Brexit показал, что развод рискует затянуться. А обустройство физической границы, о которой пять лет назад не шло и речи, после выхода Великобритании из Евросоюза превратилось в серьезную проблему. Если Шотландия и Великобритания разойдутся, то юридически их больше не будет связывать ничего — обе страны окажутся не только в стороне друг от друга, но и вне ЕС.

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Логика международного права требует в этом случае введения пограничных досмотров. Однако в их появлении там, где раньше просто пролегала административная граница, не заинтересованы ни Лондон, ни Эдинбург. Чтобы избежать неприятного поворота событий, придется договариваться об общем таможенном пространстве, и вновь проблема: такие планы плохо совместимы с намерением Шотландии возвратиться обратно в ЕС. И еще одна причина повышает цену независимости. С 2014 года стоимость углеводородов, которыми богата Шотландия, снизилась. Надежд на экономическое благополучие в случае обретения независимости становится ощутимо меньше. И все же они хотят самостоятельности

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