Зариф назвал присутствие внешних сил в Персидском заливе источником угрозы для Тегерана

ТАСС, 9 августа. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что присутствие любых внешних сил в Персидском заливе является источником угрозы для Тегерана. Соответствующую публикацию он разместил в пятницу в Twitter.

"Персидский залив является жизненно важной артерией и поэтому - приоритетом национальной безопасности для Ирана, который уже давно обеспечивал безопасность на море", - написал Зариф. "Учитывая эту реальность, присутствие любых внешних для региона сил является по определению источником неуверенности в обеспечении безопасности - несмотря на пропаганду", - добавил глава МИД Ирана.