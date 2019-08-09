МИД Франции: вопрос расширения нормандского формата за счет США не рассматривается

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Франция не изучает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет США. Об этом заявил в пятницу официальный представитель французского дипломатического ведомства. Вопрос был задан французскому МИД на электронной пресс-конференции в связи с тем, что заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент высказал на днях мнение, что нормандский формат следует расширить на все желающие принять в нем участие страны.

"Франция и Германия ведут регулярный диалог [по украинской проблеме] и действуют в тесном сотрудничестве со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Вопрос о расширении нормандского формата не находится в повестке дня", - говорится в заявлении.

МИД Франции напомнил при этом, что "Франция всемерно участвует в урегулировании конфликта и в обеспечении выполнения положений минских соглашений, в особенности предпринимая шаги в рамках нормандского формата, в котором она принимает активное участие".

Нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.