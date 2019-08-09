Джонсон обсудил с премьером Польши действия России и ситуацию в Персидском заливе

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в пятницу телефонный разговор со своим польским коллегой Матеушем Моравецким и обсудил с ним, среди прочих тем, "дестабилизирующие действия России" и ситуацию в Персидском заливе. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства.

"Два лидера договорились продолжить укрепление тесных связей между Соединенным Королевством и Польшей. Среди вопросов безопасности они обсудили напряженную обстановку, сложившуюся сейчас в Персидском заливе, дестабилизирующие действия Россия, а также ту работу, которую две наши страны совместно делают в НАТО, - говорится в документе. - Коснувшись темы Brexit, премьер-министр указал, что мы предпочли бы покинуть ЕС со сделкой [об условиях дальнейшего сотрудничества сторон], и что он исключительно энергично и в духе дружбы подойдет к ведению переговоров с Евросоюзом".

При этом британский премьер подчеркнул, что для этого ЕС должен будет пересмотреть свою позицию по вопросу о североирландской границе и проявить готовность внести соответствующие изменения в проект сделки, который согласовала с Брюсселем предшественница Джонсона Тереза Мэй. Глава британского кабмина также отметил, что Великобритания намерена покинуть ЕС не позднее 31 октября этого года и ведет все необходимые для этого приготовления.

"Он также повторил, что мы твердо привержены тому, чтобы при любых обстоятельствах обеспечить соблюдение прав и свобод 3,2 миллиона проживающих в Великобритании граждан стран ЕС, в том числе граждан Польши", - отмечается в документе.

Польская диаспора является крупнейшей из всех иностранных общин в Соединенном Королевстве. По статистике, собранной в 2016 году, на территории Великобритании проживало 911 тыс. человек, рожденных на территории Польши.