Трамп считает, что у претендента на пост президента США Байдена "не все дома"

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Претендент на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден наглядно демонстрирует своими высказываниями, что у него "не все дома". Такое мнение выразил нынешний глава администрации США республиканец Дональд Трамп, комментируя в пятницу журналистам в Белом доме новую оплошность, которую допустил Байден.

"Послушайте, у Джо не все дома. <...> Я слышал этот комментарий, видел это по телевидению, слышал его комментарий. У Джо Байдена не все дома. Такого иметь президентом нельзя", - сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что не считает Байдена сильным соперником на предстоящих в ноябре 2020 года следующих президентских выборах и будет только приветствовать возможное выдвижение демократами его кандидатуры. "Я буду рад, если он станет кандидатом [от Демпартии]", - заявил Трамп.

76-летний Байден считается одним из тяжеловесов американской политики. В прошлом он уже дважды предпринимал оказавшиеся неудачными попытки побороться за кресло хозяина Белого дома - в 1988 и 2008 годах (причем в первом случае его уличили в плагиате). В 2009-17 годах занимал пост вице-президента США. Байден - достаточно умелый оратор, но при этом не слишком сдержан на язык и порой не вполне удачно изъясняется, что неоднократно создавало ему проблемы. На данном этапе воспринимается как фаворит предвыборной гонки у демократов.

Выступая в четверг на предвыборном мероприятии в штате Айова, организованном демократами азиатского и латиноамериканского происхождения, Байден заявил, что "неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети". Вскоре после этого он поправился, заверив, что хотел сказать "дети из богатых семей".