Эксперт: Киев не разрешит открытие на Украине бюро "Эха Москвы"

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины не разрешит открытие в стране бюро российской радиостанции "Эхо Москвы". Об этом заявил в пятницу член Нацсовета по ТВ Сергей Костинский.

"Даже не знаю, куда господину Венедиктову (главный редактор радиостанции - прим. ТАСС) нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала "Эха Москвы" на Украине. Двери Нацсовета для него и его "дорогих друзей" точно будут закрыты", - написал он в Facebook.

Ранее Венедиктов заявлял, что на Украине может в ближайшее время появиться бюро радиостанции, если будет пересмотрен закон о языковых квотах. По словам Венедиктова, в бюро будет входить радиостанция, сайт и страницы в соцсетях, работать в бюро смогут как российские, так и украинские журналисты, а возглавит его, вероятнее всего, Сакен Аймурзаев - бывший шеф-редактор "Радио Вести".

Закон о языке на Украине

Верховная рада VIII созыва 25 апреля приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая документ подписал президент Петр Порошенко.

Закон предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. За неисполнение закона "языковые инспекторы" будут назначать штрафы. Действие документа не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды.