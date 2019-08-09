Помпео заявил, что США и Турция достигли прогресса на переговорах по Сирии в Анкаре

"Рад, что переговоры между США и Турцией привели к значительному прогрессу в создании устойчивого механизма для решения общих проблем, связанных с безопасностью на северо-востоке Сирии. Создание зон безопасности стало бы большим шагом на пути к достижению мира и безопасности", - написал Помпео.

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Турция и США в ходе состоявшихся в Анкаре переговоров достигли значительного прогресса на пути к созданию устойчивого механизма обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии. Такое мнение высказал в пятницу на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

Делегация американских военных в понедельник прибыла для обсуждения перспективы создания на севере Сирии буферной зоны. По итогам переговоров стороны договорились открыть в Турции Центр проведения совместных операций и условились "в срочном порядке принять приоритетные меры для решения проблем безопасности, беспокоящих Турцию". В свою очередь сирийский МИД заявил, что категорически отвергает любые договоренности между Соединенными Штатами и Турцией, касающиеся создания так называемой зоны безопасности на сирийской территории.

Территория Сирии к востоку от Евфрата в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны. Их поддерживают США, но эти отряды признаны террористическими в Турции. Анкара заявляет, что такое положение дел угрожает безопасности Турции.

Дискуссия о создании буферной зоны в Сирии, которая включала бы и бесполетную зону, началась еще в 2013 году. Было проведено несколько раундов переговоров, в том числе между Анкарой и Вашингтоном, однако каждый раз по ряду причин стороны не могли прийти к соглашению.