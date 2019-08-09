Пушилин заявил о готовности ДНР симметрично ответить на агрессию украинских силовиков

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) готова симметрично ответить на агрессию со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае дальнейшего нарушения перемирия в Донбассе. Об этом в пятницу заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по [населенному пункту] Коминтерново были выпущены снаряды калибра 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта. В случае если киевские власти будут и далее нарушать свое слово, на их действия будет дан симметричный ответ", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Пушилин также призвал наблюдателей, которые работают в зоне конфликта, немедленно вмешаться в ситуацию и добиться от украинской стороны выполнения обязательств. По его словам, подобные действия со стороны ВСУ являются способом спровоцировать силы республики нарушить договоренности о перемирии. "Мы не поддаемся на провокации. В очередной раз новые киевские власти показали свою недоговороспособность и отсутствие желания вести диалог в мирном направлении", - говорится в экстренном заявлении Пушилина в связи с обстановкой в Донбассе.

Ранее в пятницу в управлении Народной милиции ДНР сообщили о гибели двух военнослужащих республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков села Коминтерново.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.