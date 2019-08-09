Спецдокладчик ООН призвал выяснить, как сильно санкции США бьют по народу Венесуэлы

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН должна призвать к проведению международного расследования с целью установить, подпадают ли санкции США против Венесуэлы под определение коллективного наказания гражданского населения. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Идриса Джазаири.

"Вероятно, введенные против Боливарианской Республики Венесуэла санкции подпадают под определение коллективного наказания гражданского населения, которое содержится как в Женевской конвенции о защите жертв международных вооруженных конфликтов 1949 года, так и в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1899 года, международных конвенциях, участником которых является государство, которое ввело санкции, и они нарушают другие соответствующие нормы международного права", - говорится в документе.

В связи с этим специальный докладчик считает, что "Генеральная Ассамблея должна немедленно призвать к проведению независимого международного расследования в целях оценки обоснованности и существенности этих утверждений".

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Во вторник Министерство финансов США пояснило, что санкции не запрещают оказание гуманитарной помощи Боливарианской Республике.

В МИД Венесуэлы назвали новые ограничительные меры "незаконными актами экономического терроризма" в отношении народа страны. В среду власти южноамериканского государства объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе, объяснив это решение "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США.