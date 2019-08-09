ООН: односторонние санкции ухудшают жизнь простых людей в Сирии

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Экономические санкции, введенные рядом государств против Сирии, расцениваются как жесткая блокада, эти меры ухудшают жизнь простых людей в этой стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Идриса Джазаири.

"При рассмотрении в целом всеобъемлющие экономические санкции, которые ряд государств и региональных организаций продолжают вводить в отношении Сирийской Арабской Республики, можно квалифицировать как положение, фактически представляющее собой жесткую блокаду этой страны", - подчеркивается в документе, распространенном в пятницу в ООН. "Эксперты расценивают эти санкции как бесчеловечные и разрушительные и как "самый запутанный и масштабный санкционный режим, который когда-либо вводился", - говорится в докладе Джазаири.

По его словам, сочетание и количество адресных, финансовых и секторальных санкций "усугубило страдания сирийского гражданского населения, причиненные за многие годы вооруженного конфликта". "В последние месяцы, несмотря на то, что правительство Сирии последовательно устанавливает контроль над огромными частями территории страны и стремится активизировать усилия, направленные на восстановление и экономическое оздоровление, введение новых серий жестких санкций ухудшает участь простых людей", - предупредил спецдокладчик ООН.

Последний раз США ужесточали санкционный режим в отношении Сирии в июне, включив в черный список три физических и 13 юридических лиц.