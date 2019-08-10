СМИ: США разморозили фонды, предназначенные для оказания помощи иностранным государствам

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Власти США разморозили выделенные Конгрессом средства, предназначенные для оказания помощи иностранным государствам, которые ранее были временно заблокированы для проведения ревизии со стороны Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщила в пятницу газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

"После того, как прошлым вечером мы получили необходимую нам информацию и изучили ее, эти фонды теперь снова доступны", - сказал он.

В пятницу днем председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США республиканец Джеймс Риш и старший демократ комитета Роберт Менендес совместно с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиотом Энгелом и старшим республиканцем этого комитета Майклом Макколом призвали в письме администрацию США отменить блокировку фондов. "Эти средства, выделение которых было утверждено Конгрессом, а законопроект, касающийся этого, был подписан президентом после длительных переговоров между двумя партиями, играют ключевую роль в продвижении глобального лидерства США и обеспечении безопасности американского народа. Мы призываем вновь сделать их доступными без промедления", - написали они.

Проблема с ревизией фондов заключалась в том, что средства необходимо израсходовать до 30 сентября, когда в США кончается финансовый год, иначе срок действия разрешения на их использования истечет. В случае, если бы администрация после проверки обратилась к Конгрессу с предложением отменить выделение этих денег или направить их на другие нужды, законодательный орган мог бы не успеть ответить, поскольку сейчас обе палаты находятся на летних каникулах и возобновят свою деятельность только со второй недели сентября. Некоторые в Конгрессе, однако, опасаются, что администрация еще может пойти на такой шаг, отмечает Politico.

Как сообщала ранее телекомпания CNN, объем фондов, о которых идет речь, может составлять от $2 млрд до $4 млрд. Средства должны были быть израсходованы на финансирование международных организаций, международных миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств и "помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии".