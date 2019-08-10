В Эстонии не беспокоятся из-за строительства российского вертодрома в Финском заливе

ТАЛЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Оборудование нового вертодрома для нужд Вооруженных сил РФ на острове Гогланд в Финском заливе не вызывает взволнованности в Минобороны Эстонии. Соответствующую позицию озвучил в субботу министр обороны республики Юри Луйк.

"Я бы сказал так: ничего особенного там не происходит, и никакой причины для того, чтобы быть очень взволнованными, у нас нет", - заявил он телеканалу ETV.

Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в ходе тактико-специальных учений военнослужащие инженерно-аэродромной службы Ленинградской армии ВВС и ПВО оборудовали вертодром на острове Гогланд в Финском заливе. Созданный вертодром включает пять вертолетных площадок и необходимую инфраструктуру: командно-диспетчерский пункт, метеостанцию, топливо-заправочный комплекс, пункт технического обслуживания, специальное освещение.

Отмечается, что новый вертодром может принимать все типы транспортных и боевых вертолетов, находящихся на вооружении Западного военного округа. Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО произвели тренировочные посадки и взлеты с нового вертодрома. Как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, новый объект планируется использовать на постоянной основе.