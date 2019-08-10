В ЛНР заявили, что ВС Украины третий раз за сутки обстреляли позиции возле Логвинова

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Украинские силовики снова нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Народной милиции Луганской народной республики у села Логвиново. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня в 19:50 боевики 30-й бригады Вооруженных сил Украины в третий раз нарушили режим прекращения огня, совершив обстрел наших позиций из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия в районе населенного пункта Логвиново", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

При этом Осадчий подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР "полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации врага". "Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия", - добавил он.

Ранее в ЛНР сообщали, что 30-я бригада ВСУ обстреляла позиции оборонного ведомства у Логвиново в 14:45, а в 13:25 обстрелу со стороны ВСУ подверглись позиции Народной милиции ЛНР у Лозового.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки.