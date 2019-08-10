Источник: Франция созывает Совбез по Ливии после гибели двух сотрудников ООН

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН по запросу Франции в может в ближайшие часы собраться на экстренную встречу для обсуждения эскалации в Ливии после гибели там двух сотрудников ООН при взрыве заминированного автомобиля. Об этом сообщил в субботу ТАСС дипломатический источник в организации.

"Франция запросила проведение экстренной встречи в 04:00 (23:00 мск), с докладом о ситуации в стране может выступить помощник генерального секретаря по Африке Бинту Кейта", - отметил собеседник агентства.

Два сотрудника ООН погибли в результате взрыва, прогремевшего в ливийском городе Бенгази. Ранее Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) призвала противоборствующие стороны в стране установить гуманитарное перемирие в связи с праздником Ид аль-Адха. Объявить перемирие и сложить оружие в Ливии призвали также многочисленные неправительственные организации.

На данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.