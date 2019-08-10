Британские антифашисты потребовали от правительства прекращения военной помощи Украине

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Около 20 британских общественных активистов потребовали от правительства Соединенного Королевства прекратить оказывать военную помощью Украине для скорейшего мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Митинг состоялся в субботу в Лондоне напротив резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Протестующие также потребовали проведения тщательного расследования поджога радикальными националистами Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году и призвали Киев к выполнению минских соглашений.

Участники акции распространяли листовки с информацией о ситуации на Украине, обращая внимание прохожих на недопустимость сотрудничества украинской власти с представителями ультраправых националистических организаций, проблему дискриминации русскоязычного населения и текущее состояние гражданского конфликта на востоке страны. "Мы находимся здесь, напротив Даунинг-стрит, потому что британское правительство предоставляет военную помощь Украине, направляя туда инструкторов для обучения военнослужащих украинской армии. Это недопустимо, поскольку в 2014 году десятки радикалов из добровольческих батальонов были интегрированы в украинскую армию и направлены на передовую в Донбасс. Мы были союзниками во Второй мировой войне против нацистской Германии. И мы не считаем, что Великобритания должна помогать государству, где отсутствует демократия, где запрещают политические партии и их символы, закрывают газеты, радиостанции и телеканалы", - сказал корреспонденту ТАСС член центрального комитета "Новой коммунистической партии Великобритании" Тео Рассел.

Уроженка Донбасса Татьяна Фомина, которая покинула свою родину в 16 лет и уже десятки лет проживает в Великобритании, пришла на митинг, поскольку сопереживает своим родственникам. "Первые снаряды, которые были выпущены по Донецку, упали на улице Розы Люксембург, неподалеку от двора, в котором я выросла. Я была шокирована, поскольку мы выросли под Знаменем Победы в Великой Отечественной войне и никто не ожидал, что с этим может столкнуться наше поколение", - поделилась она.

Минобороны Соединенного Королевства ранее информировало, что британские инструкторы в рамках учебно-тренировочной миссии Orbital подготовили 5 тыс. украинских военных. Orbital была начата Лондоном в 2015 году. На Украину были направлены британские военные инструкторы для того, чтобы проводить с украинскими военными занятия по оборонительной тактике, обнаружению мин и самодельных взрывных устройств, логистике и оказанию медицинской помощи.