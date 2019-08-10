NYT: особое наблюдение в тюрьме за финансистом Эпштейном было снято до самоубийства

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Руководство тюрьмы в нью-йоркском районе Манхэттен установило почти на неделю особое наблюдение за финансистом Джеффри Эпштейном, который в субботу покончил с собой в ожидании суда по обвинению в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.
По их сведениям, особый режим наблюдения был введен после попытки самоубийства Эпштейна 23 июля. Финансиста ежедневно осматривал психиатр. Однако 29 июля режим был отменен, а узника поместили в особое помещение тюрьмы с более строгим режимом охраны.
Федеральное бюро тюрем США, куда газета обратилась с запросом, не предоставило оснований для решения перестать вести пристальное наблюдение за Эпштейном в камере. Такое наблюдение обычно ведется с помощью видеокамер с целью предотвращения повторных попыток самоубийства.
Как информировала ранее телекомпания ABC, Эпштейн совершил самоубийство в субботу утром в тюремной камере. Сотрудники пенитенциарного заведения тщетно пытались привести в сознание финансиста, которого позднее доставили в больницу. Врачи констатировали смерть Эпштейна.