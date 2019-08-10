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NYT: особое наблюдение в тюрьме за финансистом Эпштейном было снято до самоубийства

Как отмечает издание, такое наблюдение обычно ведется с помощью видеокамер с целью предотвращения повторных попыток суицида

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Руководство тюрьмы в нью-йоркском районе Манхэттен установило почти на неделю особое наблюдение за финансистом Джеффри Эпштейном, который в субботу покончил с собой в ожидании суда по обвинению в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщила газета  The New York Times со ссылкой на собственные источники.

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По их сведениям, особый режим наблюдения был введен после попытки самоубийства Эпштейна 23 июля. Финансиста ежедневно осматривал психиатр. Однако 29 июля режим был отменен, а узника поместили в особое помещение тюрьмы с более строгим режимом охраны.

Федеральное бюро тюрем США, куда газета обратилась с запросом, не предоставило оснований для решения перестать вести пристальное наблюдение за Эпштейном в камере. Такое наблюдение обычно ведется с помощью видеокамер с целью предотвращения повторных попыток самоубийства.

Как информировала ранее телекомпания ABC, Эпштейн совершил самоубийство в субботу утром в тюремной камере. Сотрудники пенитенциарного заведения тщетно пытались привести в сознание финансиста, которого позднее доставили в больницу. Врачи констатировали смерть Эпштейна.

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