NYT: особое наблюдение в тюрьме за финансистом Эпштейном было снято до самоубийства

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Руководство тюрьмы в нью-йоркском районе Манхэттен установило почти на неделю особое наблюдение за финансистом Джеффри Эпштейном, который в субботу покончил с собой в ожидании суда по обвинению в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Что нужно знать о Джеффри Эпштейне, обвиненном в сутенерстве

По их сведениям, особый режим наблюдения был введен после попытки самоубийства Эпштейна 23 июля. Финансиста ежедневно осматривал психиатр. Однако 29 июля режим был отменен, а узника поместили в особое помещение тюрьмы с более строгим режимом охраны.

Федеральное бюро тюрем США, куда газета обратилась с запросом, не предоставило оснований для решения перестать вести пристальное наблюдение за Эпштейном в камере. Такое наблюдение обычно ведется с помощью видеокамер с целью предотвращения повторных попыток самоубийства.

Как информировала ранее телекомпания ABC, Эпштейн совершил самоубийство в субботу утром в тюремной камере. Сотрудники пенитенциарного заведения тщетно пытались привести в сознание финансиста, которого позднее доставили в больницу. Врачи констатировали смерть Эпштейна.