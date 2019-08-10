Сотни силовиков прибыли в город на западе Мексики, где произошло массовое убийство

МЕХИКО, 10 августа. /ТАСС/. Власти штата Мичоакан на западе Мексики решили значительно повысить меры безопасности в Уруапане, где ранее на текущей неделе произошло массовое убийство. Об этом сообщил в субботу в Twitter глава министерства общественной безопасности региона Исраэль Патрон.

"С сегодняшнего дня 120 сотрудников полиции приступают к несению службы в Уруапане, - говорится в записи. - Мы усилим оперативную работу, чтобы гарантировать безопасность населения". К настоящему времени в город прибыли в общей сложности 500 силовиков, включая бойцов недавно созданной Национальной гвардии и военнослужащих.

В четверг в Уруапане были найдены тела 19 человек со следами пыток. Власти объяснили случившееся конфликтом между орудующими в регионе организованными преступными сообществами.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В 2018 году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по май жертвами преступников стали 14,13 тыс. человек, на 5,2% больше, чем за тот же период 2018 года. Ответственность за гибель тысяч мексиканцев несет наркомафия.