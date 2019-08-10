Израильские военные арестовали на Западном берегу подозреваемых в убийстве солдата

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 августа. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в субботу об аресте двух палестинцев на Западном берегу реки Иордан, подозреваемых в убийстве 19-летнего военнослужащего.

"В ходе совместной операции армии Службы общей безопасности [ШАБАК, контрразведка], полиции и пограничной полиции были арестованы двое подозреваемых в убийстве солдата Двира Сорека", - говорится в распространенном военными сообщении. "Военнослужащие Армии обороны Израиля конфисковали автомобиль, который использовался подозреваемыми при нападении", - добавили в пресс-службе.

Тело 19-летнего солдата было найдено рано утром в четверг с ножевыми ранениями в непосредственной близости от еврейского поселения к северу от крупного палестинского города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Операция израильских военных по поимке нападавших продолжалась два дня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу похвалил силовиков. "Я приветствую ШАБАК и силы безопасности, которые в течение 48 часов обнаружили и захватили убийц Двира Сорека. В последние годы наши силы безопасности нейтрализовали всех палестинских террористов, убивавших израильтян, сегодня они сделали это снова. Мы продолжим со всей мощью бороться с террором на всех направлениях", - распространила высказывания премьера его канцелярия.