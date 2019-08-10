Антиправительственная манифестация в Бухаресте прошла без серьезных инцидентов

БУХАРЕСТ, 10 августа. /ТАСС/. Без серьезных инцидентов прошла в субботу антиправительственная манифестация на площади Виктории в румынской столице. Об этом сообщил телеканал Digi 24.

Манифестанты требовали отставки левоцентристского правительства в составе Социал-демократической партии (СДП) и "Альянса либералов и демократов" (АЛДЕ), обвиняя этих политиков в некомпетентности и коррупции. Они держали флаги Румынии и Евросоюза, а также плакаты с лозунгами "В отставку!" "Без уголовников на государственных постах!" "Коррупция убивает!"

В районе площади Виктории были размещены усиленные контингенты жандармерии, введены ограничения на движение автотранспорта, открыты пункт срочной медпомощи и пункт информации для прессы. К концу манифестации на площади, по данным жандармерии, находилось около 20 тыс. человек.

Акции протеста прошли в субботу и в других румынских городах - Яссах, Клуже-Напоке, Брашове, Сибиу.

Инициатор манифестации

Проведение акции протеста было разрешено столичной мэрией. Организатором манифестации является организация "Диаспора для Румынии". Ее руководитель, проживающий в Лондоне румынский стоматолог Томми Джоуль Томеску обещал участие в мероприятии 250 тыс. человек.

На странице в Facebook под названием "Диаспора возвращается домой! 10 августа 2019 года все на площадь Виктории!" указывалось: "Почти ничего не изменилось за исключением того, что [лидера правящей Социал-демократической партии (СДП) Ливиу] Драгню посадили в тюрьму. По-прежнему не закрыто дело 10 августа [2018 года]. Поэтому 10 августа 2019 года мы снова увидимся на площади Виктории".

"Диаспора для Румынии" выдвинула в ходе протеста 75 требований, среди которых завершение расследования и осуждение виновных в актах насилия 10 августа 2018 года, а также во время революции 1989 года и вторжений шахтеров в Бухарест, максимальное количество парламентариев - 300, реализация пункта 8 Прокламации Тимишоары [запрет на участие в политической деятельности бывших коммунистических активистов и офицеров госбезопасности - Секуритате].

Румынская диаспора насчитывает примерно 4 млн человек и по традиции поддерживает правоцентристские партии в Румынии.

Отметили годовщину

Субботняя манифестация была приурочена к годовщине аналогичной акции протеста, которая была разогнана жандармами на площади Виктории 10 августа 2018 года. Тогда в румынской столице прошла антиправительственная манифестация с участием нескольких десятков тысяч человек.

Участники обвиняли правящую коалицию в составе СДП и АЛДЕ и сформированный этими партиями кабинет в коррупции и проведении судебной реформы, которая позволяет продажным политикам уйти от ответственности. После неоднократных столкновений манифестантов с жандармами площадь была очищена силами правопорядка при помощи слезоточивого газа и водомета. В ходе инцидентов пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов.

После этого в Румынии развернулась ожесточенная полемика между правящей коалицией и оппозицией о правомочности действий жандармов. Представители СДП обвиняли оппозицию и президента в организации беспорядков во время манифестации с целью свержения законного правительства, тогда как оппозиция утверждала, что беспорядки были устроены СДП, чтобы положить конец уличным протестам. Румынские прокуроры в связи с этим вмешательством жандармов возбудили уголовное дело.

В настоящее время в Румынии президент-правоцентрист Клаус Йоханнис сосуществует с левоцентристскими парламентским большинством и правительством в составе представителей СДП и АЛДЕ. Это политическое противостояние, принимающее самые разные формы, обостряется по мере приближения предстоящих в конце года президентских выборов.