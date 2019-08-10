ООН не будет эвакуировать свою миссию из Ливии, несмотря на гибель сотрудников

ООН, 11 августа. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций не намерена эвакуировать свою миссию из Ливии, несмотря на гибель ее сотрудников, и продолжит оказывать помощь народу этой страны. Об этом заявила в субботу помощник генерального секретаря ООН по Африке Бинту Кейта, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности по ситуации в Ливии. Ранее в результате подрыва автомобиля в ливийском Бенгази погибли трое сотрудников ООН, еще трое пострадали.

"ООН не планирует проводить эвакуацию сотрудников из Ливии. В ближайшем будущем наше место - рядом с ливийским народом, именно на благо ливийского народа служили наши коллеги, погибшие сегодня", - сказала Кейта.

Помощник генсека обратила внимание, что трагедия произошла в тот момент, когда жители Бенгази готовились к празднику Ид аль-Адха на территории, которая находится под контролем командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. "Эта атака подчеркивает опасность, которую представляют террористы по всей стране, а также невозможность эффективного контроля в отсутствие единого правительства, военных или полицейских сил в стране", - подчеркнула она.