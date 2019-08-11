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Палестино-израильский конфликт

Солдаты застрелили палестинца, открывшего по ним огонь на границе с Газой

Это уже второй подобный инцидент за 24 часа

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля застрелили в воскресенье вооруженного палестинца, открывшего по ним огонь в районе разделительного забора на границе с сектором Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад солдаты засекли вооруженного террориста, который приближался к разделительному забору у границы в северной части сектора Газа. Террорист открыл огонь по солдатам. Солдаты, готовившееся к отражению инцидента, открыли огонь по террористу. Кроме этого, во время инцидента танки Армии обороны Израиля обстреляли позиции ХАМАС в этом районе", - говорится в распространенным военными коммюнике.

Израильское государственное радио "Кан" сообщает, что вооруженный палестинец был убит, а с израильской стороны потерь нет. Это уже второй подобный инцидент за 24 часа. В субботу утром израильские военные застрелили четырех вооруженных автоматами и гранатометом палестинцев, которые приблизились к разделительному забору.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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