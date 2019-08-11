Адвокат: экс-президента Киргизии подозревают в коррупции по делу уголовного авторитета

БИШКЕК, 11 августа. /ТАСС/. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева правоохранительные органы страны подозревают в коррупции по уголовному делу криминального авторитета, который был незаконно освобожден из заключения. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье адвокат бывшего главы киргизского государства Сергей Слесарев.

"Атамбаеву предъявили уведомление в подозрении в организации коррупции по уголовному делу Азиза Батукаева", - заявил он.

Криминальный авторитет Азиз Батукаев в 2013 году был незаконно освобожден из заключения по состоянию здоровья, поскольку перед этим медики вынесли заключение, что он страдает неизлечимым онкологическим заболеванием. В 2018 году в Киргизии началось расследование дела о противозаконном освобождении Батукаева, который сразу же после освобождения уехал из республики, в рамках которого были задержаны и допрошены десятки человек, в том числе бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Дамира Сагинбаева, бывший глава Государственной службы исполнения наказаний Зарылбек Рысалиев и другие.

27 июля нынешнего года парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности в связи с подозрением в его причастности к совершению ряда нарушений закона, в том числе к делу Батукаева.

Атамбаев был задержан в четверг в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Она началась в среду, когда спецназ Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял первую попытку задержания подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. В четверг к операции по задержанию Атамбаева были привлечены несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 августа и Атамбаев был доставлен СИЗО ГКНБ Киргизии.