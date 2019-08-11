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Кризис на Украине

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Российский лидер посетил в Крыму организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона"

ТАСС, 11 августа. Министерство иностранных дел Украины выразило очередной протест в связи с поездкой 10 августа президента РФ Владимира Путина в Республику Крым и Севастополь. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

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"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения должностными лицами РФ временно оккупированного региона Украины (Крыма - прим. ТАСС), является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - отмечается в тексте.

Путин в субботу посетил организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона". Во время мероприятия российского президента сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Позднее в тот же день Путин посмотрел спектакль, посвященный истории Севастополя и поставленный на новой сцене государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". Вместе с главой государства почетными гостями показа стали вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон и директор историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на Украине
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