Пострадавшего во время беспорядков начальника ГУВД Киргизии отправят на лечение в Москву

БИШКЕК, 11 августа. /ТАСС/. Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, пострадавший в ходе беспорядков в Киргизии, будет отправлен на лечение в Россию. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Состояние здоровья Курманкулова стабилизировалось, в связи с чем было принято решение отправить его для дальнейшей терапии в Москву в клинику имени Бурденко", - сказал собеседник агентства. По его словам, в субботу состоялся онлайн-консилиум киргизских и российских врачей, во время которого решался вопрос о транспортировке милиционера на лечение в РФ.

"Вероятнее всего, Курманкулов будет направлен на дальнейшее лечение в Москву 12 августа", - проинформировал представитель Минздрава. Ранее начальнику областного ГУВД, который получил травму головы в ходе беспорядков 7-8 августа, в Бишкеке были сделаны две операции.

"Российские врачи действия своих коллег во время консилиума признали абсолютно верными", - отметил собеседник.

Беспорядки начались в среду, когда спецназ Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии прибыл в село Кой-Таш Чуйской области и попытался захватить подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес. Его сторонники оказали сопротивление, в ходе операции погиб один спецназовец. За время противостояния за медицинской помощью обратились 136 человек, в том числе сотрудники милиции.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. В четверг к операции по задержанию экс-главы государства были привлечены несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате после штурма его резиденции в селе Кой-Таш Атамбаева задержали. Суд дал санкцию на его арест как минимум до 26 августа, и экс-президент был доставлен в СИЗО ГКНБ.