СМИ: в Гонконге начались новые несанкционированные акции протеста

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 августа. /ТАСС/. Тысячи демонстрантов вышли в воскресенье на новые несанкционированные акции протеста в Гонконге. Как сообщило местное телевидение, они проходят в районе Шам Шуй По в материковой части города, а также в квартале Козуэй-бэй на острове Гонконг.

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В настоящее время участники митинга ведут себя в целом спокойно и не совершают радикальных выходок. Полиция пока воздерживается от разгона: обычно она переходит к решительным действиям ближе к вечеру. Аналогичные акции протеста состоялись в городе и в субботу, но масштабных беспорядков, если не считать отдельных стычек, удалось избежать. Не менее 16 радикально настроенных демонстрантов были задержаны.

Комментируя развитие событий, суперинтендант местной полиции Луи Лау обвинил активистов в том, что многие из них "вооружились" мощными лазерными указками, которыми пытаются ослеплять сотрудников правоохранительных органов. За последнее время не менее девяти офицеров обратились за медицинской помощью к офтальмологам. Лау предупредил, что подобные противоправные действия "будут расцениваться как нападения на сотрудников полиции при исполнении".

Между тем третий день подряд продолжается демонстрация в международном аэропорту Чек Лап Кок. Собравшиеся в зале прилета продемократические активисты скандируют лозунги, но в целом ведут себя спокойно и не пытаются нарушить работу воздушной гавани.

Более двух месяцев назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных выступлений.

5 августа в городе были отмечены масштабные беспорядки: полиция 800 раз применяла слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов в разных районах. Они блокировали дороги, нарушили работу общественного транспорта, осаждали полицейские участки.