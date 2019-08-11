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Нетаньяху 18 августа прилетит в Киев для встречи с Зеленским

Израильский премьер также примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 августа вылетит в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД Израиля.

"18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях", - говорится в заявлении пресс-службы .

Во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составили евреи. По разным оценкам, там были убиты от 70 до 200 тыс. человек.

Теги
УкраинаИзраильНетаньяху, БиньяминЗеленский, Владимир Александрович
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