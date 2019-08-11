Нетаньяху 18 августа прилетит в Киев для встречи с Зеленским

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 августа вылетит в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД Израиля.

"18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях", - говорится в заявлении пресс-службы .

Во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составили евреи. По разным оценкам, там были убиты от 70 до 200 тыс. человек.