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Brexit

Times: Елизавета II считает, что британские политики не способны управлять страной

По данным издания, королева Великобритании заявила о своем разочаровании еще в 2016 году, когда премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку на фоне референдума о Brexit

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II разочарована ситуацией, сложившейся в стране в связи с Brexit, и не верит в способность нынешнего поколения политиков эффективно управлять государством. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times, ссылаясь на обладающий "безупречной репутацией" источник во дворце.

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"Мне кажется, что она испытывает неподдельное беспокойство. Я слышал, как она говорила о том, что разочарована тем, что нынешние политики не способны правильно управлять страной", - заявил собеседник издания, по словам которого соответствующую фразу Ее Величество озвучила на закрытом мероприятии еще летом 2016 года - вскоре после того, как премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку на фоне неудачных для него итогов референдума о Brexit.

"Она выразила свое недовольство и разочарование качеством политического руководства, и за прошедшее время это разочарование только усилилось", - добавил источник Times.

По давней традиции британский монарх не участвует в политической жизни страны и воздерживается от каких-либо публичных комментариев по спорным вопросам, находящимся в компетенции правительства. Ее Величество так и не дала официальной оценки решению страны покинуть ЕС, а опубликованные в 2016 году сообщения газеты The Sun о том, что королева поддерживает Brexit, вызвали жесткую реакцию Букингемского дворца, пресс-служба которого заявила о том, что издание вводит в заблуждение своих читателей.

При этом на фоне приближающейся даты выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза в британских СМИ появляется все больше сообщений о том, что как правительство премьер-министра Бориса Джонсона, так и оппозиция во главе с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином планируют достичь своих политических целей, обратившись напрямую к королеве с просьбой воспользоваться имеющимися у нее полномочиями. При этом, как подчеркивает Times, окружение Ее Величества, со своей стороны, будет делать все возможное, чтобы Елизавета II сохранила свой статус беспристрастного монарха.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияBrexit
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