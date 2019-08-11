Ливийская национальная армия объявила о начале наземной операции в городе Марзук

ТАСС, 11 августа. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара приступила к наземной военной операции в городе Марзук, расположенном на юго-западе страны. Об этом, как сообщил телеканал 218, заявил представитель командования 73-й мотострелковой бригады ЛНА, дислоцированной в данном регионе, Мунзер аль-Хартуш.

По его словам, "военная кампания нацелена на выдворение из города экстремистских групп чадской оппозиции и сотрудничающих с ней наемников". Аль-Хартуш добавил, что операция проводится при поддержке ВВС ЛНА, которые наносят удары по позициям боевиков в пригородах Марзука.

Представитель командования 73-й бригады отметил, что местные отряды самообороны "приветствовали вступление ЛНА в город и присоединились к армии в борьбе против экстремистов".

В начале недели жилой район Эль-Калаа в Марзуке подвергся авиаобстрелу, в результате которого были убиты более 40 человек, несколько десятков получили ранения. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии возложило ответственность за атаку на ЛНА. Со своей стороны ЛНА опровергла сообщения о нанесении ударов по жилым кварталам, отметив, что ВВС бомбардировали исключительно позиции экстремистских группировок, а все удары авиации были точечными и результативными.

В данный момент в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли около 1,1 тыс. человек, свыше 5,7 тыс. получили ранения. Еще более 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.