Великобритания задействует "поправку Магнитского" после Brexit

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства намерено задействовать принятую в 2018 году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях после того, как страна покинет Евросоюз. Об этом новый глава МИД Доминик Рааб заявил в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете The Sunday Telegraph.

"Я ознакомился с опытом Канады, принявшей закон Магнитского, чтобы вводить ограничения на выдачу виз и замораживать активы тех, кто несет ответственность за грубые нарушения прав человека. Когда мы покинем ЕС и сможем самостоятельно определять свои санкционные правила, правительство введет в действие "положения Магнитского" из Закона о санкциях Соединенного Королевства, - отметил Рааб, на этой неделе посетивший Оттаву со своим первым визитом в качестве главы Форин оффиса. - Это означает, что нарушители прав человека по всему миру будут иметь дело с последствиями своих действий, их активы в Соединенном Королевстве будут заморожены, и им будет запрещено сюда приезжать. Мы гарантируем, что глобальная Британия не станет безопасным убежищем для тех, кто наживается, пытая других".

"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде). Британские депутаты уже несколько раз выражали недовольство по поводу того, что "поправка Магнитского" до сих пор не применялась.

Британский вариант "поправки Магнитского" соответствует принятому в США одноименному закону, который позволяет замораживать активы и запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Поправка также подразумевает, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

"Акт Магнитского"

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе - сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Международный финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Впоследствии "законы Магнисткого" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.

Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.