Иран готов отправить гуманитарную помощь в Йемен

ТЕГЕРАН, 11 августа. /ТАСС/. Иран готов отправить в Йемен гуманитарную помощь в связи со сложившейся ситуацией в стране. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время переговоров с официальным представителем шиитского движения "Ансар Аллах" Мухаммедом Абдель Салямом.

"Иран всецело поддерживает внутрийеменские переговоры и выступает за полное исполнение заключенных в ходе этого процесса соглашений", - цитирует Зарифа пресс-служба МИД Ирана. Также министр выразил сожаление в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией в стране и заявил, что "Тегеран готов отправить гуманитарную помощь в Йемен".

Ситуация в Йемене обострилась в четверг. Отряды сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) попытались захватить президентский дворец "Эль-Маашик", где шли ожесточенные бои с применением танков и тяжелых орудий. Поступали сведения о перестрелках у зданий центробанка, судебной палаты и казарм.

Позднее ЮПС потребовал отстранить от власти президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).