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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

СМИ: посол Индии в Пакистане вернулся в Нью-Дели из-за решения Исламабада

По данным NDTV, такое решение было принято в связи с тем, что Исламабад не прислушался к просьбе Нью-Дели пересмотреть свое решение о понижении дипломатических отношений

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Посол Индии в Пакистане Аджай Бисария вернулся в Нью-Дели спустя несколько дней после того, как Исламабад принял решение понизить уровень двусторонних отношений из-за изменения статуса Кашмира. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV со ссылкой на источники.

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По словам источников, Бисария вернулся в Индию, так как Пакистан не прислушался к просьбе Нью-Дели пересмотреть свое решение о понижении дипломатических отношений. Известно, что глава индийской дипмиссии в Пакистане покинул Исламабад еще в субботу и прибыл в Нью-Дели через Дубай.

В отношениях Пакистана и Индии возникла напряженность из-за решения индийского правительства упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

В связи с этим 7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии на родину. Предложение Нью-Дели пересмотреть свое решение не было принято. Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю и культурные связи с Индией.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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