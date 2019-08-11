СМИ: посол Индии в Пакистане вернулся в Нью-Дели из-за решения Исламабада

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Посол Индии в Пакистане Аджай Бисария вернулся в Нью-Дели спустя несколько дней после того, как Исламабад принял решение понизить уровень двусторонних отношений из-за изменения статуса Кашмира. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По словам источников, Бисария вернулся в Индию, так как Пакистан не прислушался к просьбе Нью-Дели пересмотреть свое решение о понижении дипломатических отношений. Известно, что глава индийской дипмиссии в Пакистане покинул Исламабад еще в субботу и прибыл в Нью-Дели через Дубай.

В отношениях Пакистана и Индии возникла напряженность из-за решения индийского правительства упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

В связи с этим 7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии на родину. Предложение Нью-Дели пересмотреть свое решение не было принято. Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю и культурные связи с Индией.