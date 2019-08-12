Алехандро Джамматтеи лидирует по итогам второго тура президентских выборов в Гватемале

МЕХИКО, 12 августа. /ТАСС/. Лидер правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи лидирует по итогам состоявшегося в Гватемале в воскресенье второго тура президентских выборов. Он набирает 56% голосов после обработки данных почти с 8% участков для голосования, сообщил Высший избирательный трибунал республики.

Соперница Джамматтеи Сандра Торрес, представляющая социал-демократический "Национальный союз надежды", получает 43,5% голосов. К участию в выборах были приглашены более 8 млн венесуэльцев, официальных сведений о явке пока обнародовано не было.

По данным министерства внутренних дел, выборы прошли в спокойной обстановке, число задержанных оказалось значительно меньше, чем во время первого тура, состоявшегося 16 июня.