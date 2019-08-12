СМИ: в Турции задумались о покупке российских Су-35 после отказа США продавать F-35

ТАСС, 12 августа. Руководство Турции рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35. Военные самолеты из РФ, как отмечает турецкая газета Yeni Safak , могут стать для Анкары альтернативой американским самолетам пятого поколения F-35.

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По данным издания, в настоящее время представители управления оборонной промышленности республики и ВВС Турции изучают предложение АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Соответствующие ведомства в Турции изучают особенности и технические характеристики истребителя Су-35. В случае положительных оценок российским самолетам нового поколения со стороны Анкары представители оборонных ведомств двух стран приступят к официальным контактам по возможности покупки Турцией Су-35, добавляет Yeni Safak.

18 июля глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции истребители поколения 4++ Су-35 в случае соответствующего интереса со стороны Анкары.

17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.