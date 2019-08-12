WSJ: Байден серией ляпов подрывает веру в способность победить Трампа на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Претендент на пост президента США от демократов Джозеф Байден совершил серию ошибок и оговорок в последние дни, заставив глубоко усомниться в своей способности быть фаворитом предвыборной гонки своей партии и победить республиканца Дональда Трампа на выборах 2020 года. Такое мнение высказала в воскресенье газета The Wall Street Journal (WSJ).

Байден в субботу на форуме в штате Айова заявил, будто он в качестве вице-президента США встречался со школьниками после убийства 17 человек в школе Паркленда (штат Флорида). Эта бойня произошла 14 февраля 2018 года, а демократ оставил свой пост в администрации Барака Обамы в январе 2017 года. Байден в качестве вице-президента встречался с выжившими в стрельбе в школе "Сэнди Хук" (штат Коннектикут) в 2012 году.

Выступая в минувший четверг на предвыборном мероприятии в штате Айова, организованном демократами азиатского и латиноамериканского происхождения, Байден заявил, что "неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети". Вскоре после этого он поправился, заверив, что хотел сказать "дети из богатых семей". В том же штате Байден перепутал географические названия городов Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо), где неделю назад произошли две трагедии со стрельбой, приведшие к гибели 31 человека. Бывший вице-президент США назвал случившееся "трагическим событием в Хьюстоне" (штат Техас) и "также в Мичигане".

"Эти последние промахи бьют по статусу лидера предвыборной гонки Байдена и заставляют ряд партийных активистов испытывать нервозность и сомнения, настолько ли он силен, как 2008 и 2012 годах, когда он баллотировался в вице-президенты", - считает издание. По его убеждению, серия ошибок заставляет демократов "поднять вопрос, является ли Байден наиболее грозным среди демократов соперником президента Трампа". Глава государства в пятницу прокомментировал журналистам в Белом доме очередной ляп Байдена, заявив, что у того "не все дома".

76-летний Байден считается одним из тяжеловесов американской политики. В прошлом он уже дважды предпринимал оказавшиеся неудачными попытки побороться за кресло хозяина Белого дома - в 1988 и 2008 годах (причем в первом случае его уличили в плагиате). В 2009-2017 годах занимал пост вице-президента США. Байден - достаточно умелый оратор, но при этом не слишком сдержан на язык и порой не вполне удачно изъясняется, что неоднократно создавало ему проблемы. На данном этапе воспринимается как фаворит предвыборной гонки у демократов.