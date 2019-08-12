Праймериз в Аргентине показали лидерство оппозиционного кандидата в президенты Фернандеса

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес лидирует на праймериз перед выборами главы государства. Такие данные привел в воскресенье министр внутренних дел Аргентины Рохелио Фрихерио после обработки данных с 58% участков по всей стране.

Фернандес, выдвигающийся в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер (2007-2015 годы), которая в случае их победы станет вице-президентом, получил 47,01% голосов. За действующего главу государства Маурисио Макри проголосовали 32,66% избирателей.

Третье место занял экс-министр экономики Роберто Лаванья, которого поддержали 8,47% проголосовавших. Явка составила 75%.

Еще до оглашения результатов Макри признал, что его альянс "Вместе за перемены" показал плохой результат на праймериз. "С завтрашнего дня нам нужно будет работать над тем, чтобы исправить ситуацию", - сказал он в ходе выступления перед своими сторонниками.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%.

В ходе праймериз в Аргентине граждане выбирают кандидатов, которые будут представлять ту или иную партию на выборах. Однако в этом году все политические силы выставили только одного претендента. Таким образом, праймериз стали своеобразным опросом общественного мнения, который позволяет увидеть расклад сил перед президентскими выборами. Голосование на первичных выборах является обязательным для граждан в возрасте от 18 до 70 лет.