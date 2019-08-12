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Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале

Согласно подсчетам избиркома, политик получил 59,4% голосов

МЕХИКО, 12 августа. /ТАСС/. Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале. Результаты воскресного голосования обнародовал Высший избирательный трибунал центральноамериканской республики.

Согласно его подсчетам, политик получил 59,4% голосов по итогам обработки данных с 90% участков. Его соперница Сандра Торрес, бывшая первая леди страны, заручилась поддержкой немногим более 40% избирателей, принявших участие в голосовании. "Это были 12 лет борьбы, но не ради того, чтобы занять должность, это были 12 лет ожидания возможности служить своей стране", - заявил Джамматтеи на пресс-конференции в эфире телеканала Guatevision.

Выборы прошли в спокойной обстановке, сведений о каких-либо серьезных инцидентах обнародовано не было.

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