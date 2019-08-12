Волкер заявил о возможных консультациях США, Германии и Франции по "нормандскому формату"

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер сообщил, что в ближайшие дни могут состояться консультации представителей США, Германии и Франции по "нормандскому формату". Об этом сам Волкер заявил радиостанции "Голос Америки".

"Представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по "нормандскому формату". Он [Волкер] сказал, что находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе", - сообщает радио.

9 августа официальный представитель МИД Франции подчеркнул, что Париж не изучает вопрос о возможности расширения "нормандского формата" за счет США.

"Вопрос о расширении нормандского формата не находится в повестке дня", - заявил он в связи с высказываниями заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о том, что "нормандский формат" следует расширить на все желающие принять в нем участие страны.

"Нормандский формат" переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последнее обсуждение перспектив взаимодействия в нормандском формате состоялось во время телефонного разговора президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского.