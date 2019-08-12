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Кризис на Украине

Порошенко прибыл на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов

Экс-украинского лидера у здания Государственного бюро расследований встретила группа пикетирующих

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в понедельник в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

Бывшего главу государства встретила немногочисленная группа пикетирующих, передает корреспондент ТАСС. Участники акции выкрикивали вслед Порошенко: "Порозор!". Один из протестующих держит плакат с надписью "Мародеров за решетку", еще одна участница - с плакатом, на котором написано, что "Порошенко отобрал у слепых санаторий".

27 мая Государственное бюро расследований (ГБР) Украины зарегистрировало заявление юриста Андрея Портнова, занимавшего при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, с обвинениями в адрес экс-президента Петра Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой". Портнов утверждает, что Порошенко в составе организованной преступной группы завладел каналом, оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Владимиру Макеенко.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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