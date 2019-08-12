Иран выступает за создание организации сотрудничества прикаспийских стран

ТУРКМЕНБАШИ /Туркмения/, 12 августа. /ТАСС/. Тегеран выступает за создание организации сотрудничества прикаспийских стран, которая должна стать основой для экономического взаимодействия в регионе. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в понедельник на первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в Туркмении.

"Для формирования устойчивой базы с целью развития экономического сотрудничества прикаспийских стран необходимо наличие специальных механизмов. Мы предлагаем создать организацию сотрудничества прикаспийских стран, которая может стать подходящей площадкой для такого рода взаимодействия", - сказал Джахангири.

Также, по словам первого вице-премьера, для развития экономических отношений между прикаспийскими странами нужна прочная и подходящая правовая основа. "Кроме того, на новый уровень региональную торговлю может вывести реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом", - считает он.

Евразийский экономический союз и Иран 17 мая 2018 года подписали временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. Проект был одобрен иранским парламентом (меджлисом).