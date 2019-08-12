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В Турции назвали примерные сроки поставки второй батареи С-400

При этом в Анкаре заявили, что США предложили Турции новую сделку
ЗРС С-400 EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
Описание
ЗРС С-400
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

ТАСС, 12 августа. Турция рассчитывает, что поставки второй батареи зенитной ракетной системы С-400 состоятся в текущем месяце или в сентябре.

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Такое заявление, как сообщает газета Hurriyet, сделал в понедельник министр обороны страны Хулуси Акар.

"Срок поставок второй батареи С-400 - август - сентябрь", - сказал он. По его словам, "из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности необходимость комплексов С-400 для Турции будет расти", - заявил Акар.

Он также сообщил, что США во время недавних переговоров предложили Турции новую сделку, однако ее подробности пока не сообщаются.

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