МИД ДНР выразил благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку Донбасса

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. МИД Донецкой народной республики (ДНР) выразил благодарность России за многолетнюю поддержку жителей Донбасса. Об этом в понедельник заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в связи с пятилетием первого гуманитарного конвоя РФ в Донбасс.

"Пять лет назад Российская Федерация отправила в Донбасс первый гуманитарный конвой, первую колонну белых грузовиков, которые сейчас стали полноценным символом безусловной поддержки", - отметила Никонорова.

Никонорова добавила, что Россия оказывает помощь Донбассу на протяжении уже пяти лет, в том числе в самые сложные для республики времена: во время активных боевых действий, экономической, гуманитарной и транспортной блокады, ограничения мирных жителей в их правах и свободах со стороны Украины. "Мы безмерно благодарны братскому народу за неравнодушие к судьбам наших жителей и деятельное участие в восстановлении и развитии республик", - подчеркнула глава МИД ДНР.

12 августа 2014 года, первая колонна с гуманитарной помощью МЧС России в составе 280 машин отправилась из подмосковного Наро-Фоминска в сторону юго-западной границы России. Общий объем груза достигал 2 тыс. тонн. Конвой вез продовольствие, медикаменты, другие товары первой необходимости, электростанции различной мощности. С 2014 года белые грузовики, как их прозвали в народе, доставили только в Донецк свыше 43 тыс. тонн помощи.

В целом в Донбасс за этот период отправлено 85 автомобильных колонн, общий вес гуманитарных грузов составляет свыше 80 тыс. тонн. Предыдущий гуманитарный конвой РФ 25 июля доставил в республики Донбасса медикаменты и медицинское оборудование для министерств здравоохранения республик, общим весом более 140 тонн.