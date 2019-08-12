В Тегеране считают, что присутствие Израиля в Персидском заливе может разжечь войну

ТАСС, 12 августа. Незаконное присутствие Израиля в Персидском заливе, которое планируют США и Великобритания, может привести к серьезному вооруженному противостоянию в этом регионе. Такое мнение, как сообщил в понедельник телеканал Al Mayadeen, высказал командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

По его словам, Вашингтон и Лондон "планируют создать незаконный альянс [по обеспечению безопасности судоходства] в регионе, как планируют и присутствие в водах Персидского залива" Израиля. "Мы [Иран] должны сказать, что любое незаконное присутствие [Израиля] в водах Персидского залива может разжечь войну", - отметил Тангсири. Командующий ВМС КСИР добавил, что "ответственность за последствия подобных действий полностью ложится на США и Великобританию".

Как считает Тангсири, было бы несправедливым "освобождать задержанный иранской стороной британский танкер, который нарушил закон, если не будет освобождено иранское нефтеналивное судно, удерживаемое британцами". В этой связи он заметил, что "в любое время, как только руководство [Ирана] посчитает необходимым, [ВМС КСИР] имеет возможность задержать [в Персидском заливе] любое судно, даже если оно будет сопровождаться американцами или британцами". "Тегеран будет обеспечивать и гарантировать безопасность Персидского залива, пока обеспечена его собственная безопасность", - сказал иранский контр-адмирал.

Власти Гибралтара (заморская территория Великобритании) задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной в Ормузском проливе. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти утверждали, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.