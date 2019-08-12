{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Следующий допрос Порошенко могут провести с применением полиграфа

Бывшего президента Украины допрашивают в рамках уголовного дела относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой"

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Следующий допрос экс-президента Украины Петра Порошенко может быть проведен с применением полиграфа. Об этом в понедельник сообщил глава Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Сегодня Петр Порошенко говорил в рамках уголовного дела относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа", - написал он в Telegram-канале.

Труба также заверил, что "это совсем не страшно". "Все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - добавил он.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
В Турции назвали примерные сроки поставки второй батареи С-400
При этом в Анкаре заявили, что США предложили Турции новую сделку
Читать полностью