Следующий допрос Порошенко могут провести с применением полиграфа

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Следующий допрос экс-президента Украины Петра Порошенко может быть проведен с применением полиграфа. Об этом в понедельник сообщил глава Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Сегодня Петр Порошенко говорил в рамках уголовного дела относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа", - написал он в Telegram-канале.

Труба также заверил, что "это совсем не страшно". "Все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - добавил он.