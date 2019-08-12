СМИ: Порошенко после допроса попытались забросать яйцами

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Экс-президента Украины Петра Порошенко попытались забросать яйцами после того, как он покинул здание Государственного бюро расследований, где его допрашивали в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

Как сообщил в понедельник украинский телеканал "112 Украина", после допроса "в адрес Порошенко пошли в ход яйца", однако несколько сторонников экс-президента попытались его защитить. Сам допрос длился около двух с половиной часов, после него общаться с прессой Порошенко не захотел. Между тем в понедельник у него запланирован брифинг, связанный с допросом.

Адвокат Игорь Головань сообщил журналистам, что Порошенко "насколько мог, дал исчерпывающие ответы" на вопросы следователей. Он считает, что необходимости в таких допросах нет, а экс-президент вызывается на них исключительно для того чтобы из этой ситуации сделать шоу.

Головань также проинформировал, что не может рассказать детали допроса, поскольку ГБР не предоставило ему разрешения.

"ГБР на мой официальный запрос с просьбой предоставить письменное разрешение, как это предусмотрено законом, на разглашение данных досудебного расследования, чтобы я мог конкретно и детально комментировать все их вопросы и наши ответы, они мне официально отказали", - сказал он. По его мнению, следователи "стыдятся своих вопросов" и не хотят, чтобы эти вопросы стали достоянием общественности.

Адвокат подтвердил, что в понедельник состоялся допрос по делу о якобы уклонении от налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". Однако, заявил Головань, следователи сами не знают, какие налоги и где не уплатил Порошенко.

27 мая ГБР зарегистрировало заявление юриста Андрея Портнова, занимавшего при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, с обвинениями в адрес Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом. Портнов утверждает, что Порошенко в составе организованной преступной группы завладел каналом, оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Владимиру Макеенко.