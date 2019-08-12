Зеленский приказал уволить за махинации с янтарем на Житомирщине главу облполиции и СБУ

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости кадровых изменений в руководстве Нацполиции и Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области, которые не справляются с "янтарной мафией", а также предложил "янтарным" криминальным авторитетам покинуть страну. Об этом сообщает телеканал NewsOne по итогам совещания главы государства в Житомирской области, посвященном вопросам незаконной добычи янтаря в регионе.

Отмечается, что Зеленский заслушал отчет главы Нацполиции Сергея Князева о противодействии незаконной добыче и сбыту янтаря, после чего распорядился уволить руководителей двух районов (Олевского и Овручского) Нацполиции в Житомирской области, обвинив их в причастности к хищениям янтаря.

"Я вам рекомендую покинуть свой пост, - сказал он главе областной Нацполиции Вячеславу Печененко. - Буду говорить с господином Аваковым и господином Князевым. Может, вы нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете сделать ничего с "янтарного пиратами" Житомирской области".

Кроме этого, президент попросил главу СБУ Ивана Баканова уволить главу управления СБУ в области Владимира Пахнюка.

Зеленский также посоветовал криминальным авторитетам, которые "крышуют" незаконную добычу янтаря, сменить страну для проживания.

Ранее во время поездки по Житомирской области президент представил нового руководителя облгосадминистрации. Им стал Виталий Бунечко.