Зариф предупредил, что Ближний Восток может вспыхнуть из-за оружия США

ТАСС, 12 августа. Ближневосточный регион готов в любой момент вспыхнуть от большого количества оружия, поставленного США. Такое мнение, как передал телеканал Al Jazeera, высказал в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, США и их союзники "затопили регион оружием и превратили его в сосуд с серой, который может вспыхнуть в любой момент".

Зариф также отметил, что "[Персидский] залив - узок, и чем больше в нем появляется иностранных кораблей, тем менее безопасным он становится для всех".

Ситуация в регионе Персидского залива обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

Госдепартамент в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры об обеспечении собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе. 31 июля глава МИД Германии Хайко Маас выступил с заявлением о том, что его страна отказывается от участия в инициированной Вашингтоном коалиции.