Порошенко заявил о готовности дать показания с использованием полиграфа в телеэфире

"Что касается заявления главы Госбюро расследований Романа Трубы о допросе на детекторе лжи, то я готов к этому, но пусть это будет не в ГБР (Государственном бюро расследований), а публично - на телеканале "Прямой" в прямом эфире", - сказал он по итогам допроса в ГБР в понедельник по делу об уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой".

По словам Порошенко, он не доверяет ГБР и его руководству. "Я не верю в объективность следствия, - сказал он. - Когда я это [провести допрос с полиграфом на телевидении] предложил, у них [ГБР] большого энтузиазма это не вызвало".

Порошенко после почти трехчасового допроса в ГБР также заявил, что события вокруг телеканала дают ему основания полагать, что "Прямой" хотят захватить рейдерским способом.

"События, которые разворачиваются вокруг "Прямого", дают мне все основания говорить, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата канала, а инициатор этого - господин Портнов (юрист Андрей Портнов - прим. ТАСС)", - сказал он. Порошенко считает, что у Портнова есть доступ ко всем материалам следствия и он может манипулировать этой информацией. Бывший президент заявил, что не имеет отношения ни к собственности телеканала, ни к его управлению.

Дело было возбуждено после того, как 27 мая в ГБР поступило заявление юриста Андрея Портнова, занимавшего при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, с обвинениями в адрес экс-президента об отмывании средств и легализации доходов при завладении телеканалом. Портнов утверждает, что Порошенко в составе организованной преступной группы завладел каналом, оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Владимиру Макеенко.

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