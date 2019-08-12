Порошенко получил две новые повестки на допрос в Госбюро расследований

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко получил две повестки на допросы, которые состоятся в сентябре. Об этом в понедельник сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

По его словам, адвокат Порошенко подал ходатайство об отпуске, мотивируя этим невозможность прихода Порошенко на допрос в ближайшие две недели. "В связи с этим обстоятельством Порошенко получил сегодня сразу две новые повестки к следователям на начало сентября", - написал Портнов в своем Telegram-канале.

По мнению Портнова, в отношении Порошенко может быть возбуждено 15 уголовных дел, после чего по каждому из них будут проведены два-три допроса, "потом личное участие в мере пресечения и после обвинительного акта - судебные заседания один-два раза в неделю". Когда будут проведены все необходимые следственные действия, Порошенко будет вынесен первый приговор, считает юрист.

Ранее в понедельник состоялся допрос экс-президента по делу об уклонении от налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". После допроса директор ГБР Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может пройти с использованием полиграфа.

Ранее Труба сообщил, что ГБР расследует 11 дел в отношении Порошенко. Среди предъявленных ему обвинений - госизмена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, а также факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде. Одно из дел касается также киевского завода "Кузница на Рыбальском" - одного из крупнейших активов Порошенко.